Patric: “Vittoria di cuore. I nostri tifosi sino importanti”

16/03/2026 | 00:05:56

Il difensore della Lazio, Patric, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Milan.

Queste le sue parole: “C’è poco da dire, è stata una serata perfetta. Questo ci dà tanta forza per il finale di stagione, è una grande vittoria contro una squadra fortissima. Questo pubblico poi, con lo stadio pieno, ci dà tanta carica”.

Come ti sei trovato a tornare titolare dopo un anno all’Olimpico? “In questo sport bisogna lavorare forte tutti i giorni, non sai mai quando ti arriva l’occasione. Mi mancava il ritmo, mi sono sempre allenato nel migliore dei modi per aiutare la squadra. Sono contento per il ruolo dove ho giocato e per la vittoria, la squadra ha fatto una grandissima prestazione”.

Qual è l’aspetto migliore della serata di oggi? “Mi è piaciuto il cuore e il sacrificio di tutti quelli che hanno giocato, anche chi è subentrato. Il pubblico ci ha aiutato tanto quando ci siamo abbassati, siamo stati però coraggiosi e mai passivi. Sapevamo di non poter tenere quei ritmi per 90 minuti, quando ci siamo abbassati non siamo mai stati passivi, Zaccagni e Isaksen hanno aiutato nella nostra area. Quando c’è cuore e intensità la tattica sparisce, abbiamo fatto molto bene e la vera differenza oggi l’ha fatta il cuore”.

È successo qualcosa nelle ultime settimane che vi ha fatto ritrovare lo spirito giusto? “Quando vuoi essere una grande squadra devi stare dentro ogni partita, abbiamo avuto dei momenti dove siamo stati bene in partita, in altri momenti invece abbiamo fatto fatica. Dobbiamo continuare su questa squadra, le difficoltà sono massime non solo contro il Milan, siamo a un livello altissimo e abbiamo bisogno di tutti”.

Foto: sito Lazio