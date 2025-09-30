Patric torna in campo dopo 7 mesi: “Grazie a tutti, è stata una notte speciale”

30/09/2025 | 17:05:06

In casa Lazio si festeggia il bel successo per 3-0 contro il Genoa. Ad esultare doppiamente è il difensore Patric, che nella sfida ai Grifoni è tornato in campo dopo 7 mesi dopo un grave infortunio.

Queste le sue parole sui social: “Una notte speciale: era dal 13 marzo che non vivevo queste sensazioni, emozioni che solo il calcio riesce a donare. Viverle festeggiando anche una vittoria rende tutto più bello. Un grazie enorme va ai miei compagni, alla società, allo staff tecnico e medico, e tutti voi, tifosi della Lazio: il vostro affetto e il vostro sostegno in questi 7 mesi mi hanno dato tanta forza. Essere tornato è anche merito di tutti voi. Forza Lazio sempre!”.

Foto. Instagram Lazio