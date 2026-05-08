Patric: “Siamo stati bravi a rimanere in piedi nei momenti difficili. Spero che la stagione possa finire in modo importante per noi”

08/05/2026 | 17:15:27

Il difensore della Lazio, Gabarron Patric, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della partita contro l’Inter. Queste le sue parole:

“Vogliamo vincere per continuare a inseguire il 7º posto in classifica, che possiamo raggiungere, e arrivare nel migliore dei modi alla finale di Coppa Italia: un altro successo in campionato ci aiuterebbe ancora di più per la partita di mercoledì. Giorni intensi tra Inter e derby? Quattro mesi fa, non avremmo mai pensato di arrivare a questa settimana con così tanto in gioco. Siamo stati bravi a rimanere in piedi nei momenti difficili in campionato e Coppa Italia. Siamo molto motivati per vivere e affrontare questi giorni. Se mi aspettavo una Lazio così capace di esaltarsi nelle difficoltà? Negli ultimi mesi, la squadra ha compiuto un salto di qualità notevole sotto questo aspetto. Spero che la stagione possa finire in modo importante per noi”.

Foto: Instagram Lazio