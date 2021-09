Patric: “Siamo alle prese con una nuova idea di calcio, le due sconfitte non devono scoraggiarci. Cerchiamo il riscatto”

Il difensore Patric si è soffermato sul match tra Lazio e Cagliari in programma quest’oggi alle ore 18 allo stadio Olimpico. Il jolly difensivo della squadra di Sarri ai microfoni ufficiali delle società biancoceleste, nel match program della partita, ha dichiarato: “Dopo un buon inizio, sono arrivate due prestazioni che non ci saremmo aspettati. Siamo consapevoli di non aver fatto bene e vogliamo subito riscattarci. Le due sconfitte non devono farci perdere consapevolezza. Siamo alle prese con una nuova idea di calcio e ci servirà del tempo per apprendere i nuovi dettami”.

Infine conclude: “Giocare all’Olimpico è sempre una gioia, perché siamo davanti alla nostra gente. Vedere lo stadio pieno che festeggia i gol è bellissimo. Dobbiamo trarre da tutto questa una grande forza e incutere timore ai nostri avversari”.

Foto: Twitter Lazio