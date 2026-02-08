Patric: “Felice di essere tornato. Coppa Italia? E’ fondamentale per noi”

09/02/2026 | 00:10:58

Il difensore della Lazio, Patric, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Fa parte del mercato. Ci sta vedere Maldini e Taylor giocare titolari perché devono prendere il posto di chi è andato via. Io penso che siamo sulla strada giusta”.

Come stai? “È stata una stagione difficile perché ho dovuto operarmi alla caviglia ed è stato difficile perché sono uscito in un momento in cui stavo scalando le gerarchie ed ero diventato capitano in Europa League. Ho lavorato tanto e sono contento di essere tornato”.

Sulla Coppa Italia? “È inutile che ci nascondiamo perché per noi questa competizione è diventata importante. Per noi è una partita fondamentale e ci penseremo domani nel ritiro di Coverciano”.

Foto: sito Lazio