Patric: “Con Sarri possiamo divertirci molto”

Dopo l’11-0 rifilato al Fiori Barp Mas, il difensore della Lazio Patric ha commentato così la giornata a Lazio Style Channel: “Ci divertiamo, ancora non siamo freschi, ma già abbiamo una mentalità buona. Dobbiamo continuare così a divertirci ed a seguire il mister. Da centrale mi sento bene, sono anni che gioco con Radu e Luiz Felipe. Sia come centrale che come terzino sono a disposizione, posso giocare ovunque. La più grande novità di Sarri è l’intensità e la voglia di giocare. Credo che per i giocatori che abbiamo se capiamo cosa vuole il mister possiamo divertirci molto”.