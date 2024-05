Patric: “Champions? Difficile, ma ci proviamo”

Dopo il match vinto per 2-0 contro l’Empoli, Patric ha parlato così ai microfoni di Sky: “L’atmosfera ci ha aiutato tanto, la nostra gente e la storia della Lazio sono oggi qua con noi. Sono stati una spinta in più, grazie anche a loro”. Il calcio di oggi non è facile, abbiamo giocato tre competizioni ed è vero che abbiamo sbagliato qualche partita di troppo in campionato, però i conti li facciamo alla fine. Cerchiamo di fare sei punti, e poi vediamo. Accesso alla Champions? È molto difficile e lo sappiamo, ma ci proviamo. Cercheremo di portare a casa sei punti, e poi si vedrà “.

