Pato: “Sono andato al Milan per giocare con il mio idolo Ronaldo. Il derby? È la partita più bella che c’è in Italia”

09/11/2026 | 23:48:19

L’ex calciatore del Milan, Alexandre Pato, ha parlato a “Fenomeni” programma del canale Youtube di Prime Video. Queste le sue parole:

“Il mio arrivo al Milan? Molte squadre mi stavano cercando, tra cui Barcellona, Chelsea, Inter e Atletico Madrid. Mi interessava il Milan in quel momento perché avevano rivinto la Champions League e poi c’era il mio idolo Ronaldo: il mio sogno era giocare con lui quindi ho scelto io il Diavolo per giocare con loro. Il derby di Milano? È la partita più bella che c’è in Italia: tanti tifosi e tanta battaglia. Io e Julio Cesar litigavamo e lui mi dice che io gli ho fatto solo un gol e invece sono tre i gol. Fuori dal campo mi trovavo bene con i brasiliani nerazzurri, ma in campo era guerra”.

Foto: Instagram Pato