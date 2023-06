Pastorello: “Biennale per de Vrij, mancano gli ultimi dettagli. Acerbi? Credo non ci siano dubbi sul riscatto”

Federico Pastorello, noto agente di mercato, ha parlato di Sportitalia all’uscita dalla sede dell’Inter. Queste le sue parole, su De Vrij e Acerbi: “Ci siamo per il rinnovo di De Vrij? Si, credo di si. Dovevamo discutere delle ultime cose. La volontà del ragazzo è quella di rimanere, l’Inter punta su di lui e diciamo che mancano gli ultimi dettagli per un biennale. Acerbi? C’è un diritto di riscatto che dovrà essere esercitato nel momento in cui si deciderà di farlo, credo che non ci siano dubbi. Ci dovremo risedere con l’Inter per parlare del contratto però credo che il discorso riscatto, tenendo conto della stagione straordinaria di Francesco, è quasi scontato. Richieste Lotito? No, è tutto fissato. Il diritto di riscatto era stato già stabilito al suo arrivo. Quando una società investe su un 35enne lo fa a ragion veduta, quest’anno Francesco penso sia stato uno dei migliori difensori d’Europa, la finale lo ha dimostrato”.

Foto: Instagram Acerbi / Instagram de Vrij