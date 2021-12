Pastorello: “Arthur? Troveremo una soluzione con la Juventus. Bernardeschi non contrario al rinnovo”

Federico Pastorello, dopo la premiazione come miglior manager del 2021 al Globe Soccer Awards di Dubai, ha parlato ai microfoni di SkySport di calciomercato e in modo particolare dei suoi assistiti. Le parole su Arthur: “Stiamo valutando con la Juventus, con grande coerenza e partecipazione nei confronti del club. C’è serenità, troveremo una soluzione se ce ne sarà bisogno, visto che nelle ultime tre gare ha fatto due partite da titolare e una con più di mezz’ora”. Sul rinnovo di Bernardeschi: “Sta vivendo un momento positivo, ci sono colloqui avviati, non siamo contrari a un rinnovo. Fa parte del mio lavoro valutare eventuali alternative, se ci saranno, per poi fare decidere lui. Però non è nella sua testa in questo momento”. Su Lukaku: “Romelu ha fatto una scelta, l’abbiamo condivisa insieme, è partito molto bene e poi ha avuto questo infortunio che gli ha tolto due mesi. Quando stava per tornare c’è stato questo focolaio al Chelsea e ne è stato vittima. Ha fatto gol, un rigore procurato, sarà protagonista. Siamo contenti della scelta fatta”. FOTO: Facebook Juventus