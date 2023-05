Pastorello (agente Baldanzi): “Sta bene all’Empoli, ma merita una big”

Gli occhi del calciomercato sono, ormai da tempo, puntati su Tommaso Baldanzi. Il giovane centrocampista dell’Empoli ha mostrato il suo talento anche in questa stagione e sta dando il suo contributo al percorso dell’Italia Under20 impegnata nei Mondiali di categoria. Da Coverciano, l’agente del classe 2003, Federico Pastorello ha espresso le sue idee per il futuro del calciatore: “Si è messo in grandissima evidenza durante questa stagione e adesso è al Mondiale con gli Azzurrini. È un ragazzo che merita uno step in avanti nella sua carriera, anche se ad Empoli si trova benissimo. Se arriverà la giusta opportunità la valuteremo insieme al club, abbiamo un ottimo rapporto sia con il Presidente Corsi che con il direttore Accardi“.

Foto: Instagram Baldanzi