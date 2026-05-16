Pastore: “Quando ero al Palermo potevo andare all’Inter. Ma la Roma ha spinto di più”

16/05/2026 | 20:45:48

Javier Pastore, ex stella del Palermo, della Roma, dal PSG, ha parlato Betsson.Sport Talks! soffermandosi anche sul suo passato al Palermo.

Le sue parole: “C’erano opzioni in Inghilterra e all’estero, ma mia moglie voleva tornare in Italia e a me faceva piacere ritrovare il campionato italiano. Alla fine la Roma ha iniziato a cercarmi, ha spinto di più per avermi subito, potevano prendermi subito, non abbiamo aspettato i movimenti dell’Inter e abbiamo scelto Roma”.

Foto: Instagram personale