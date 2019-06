Pastore: “Non vedo motivi per andarmene dalla Roma. Mi piacerebbe fare un anno importante qui”

Il ritorno in Italia di Javier Pastore non ha entusiasmato i tifosi giallorossi. La prima stagione con la maglia della Roma è stata condizionata dai tanti, troppi infortuni. L’argentino in una lunga intervista al portale Mundod.lavoz.com ha raccontato la sua annata e la voglia di riscatto: “Non ho avuto tanta continuità, ma niente di così negativo. L’importante è che poi sono stato bene, che ho giocato di nuovo e segnato diversi gol. La cosa più importante è che sono uscito dal circolo vizioso delle lesioni ai gemelli del polpaccio. Inizierò il ritiro con obiettivi molto più alti e con il desiderio di rendere quest’anno anno più bello di quello che è terminato. Il futuro? Ho un contratto per altri quattro anni. Non vedo alcuna ragione per andarmene. Dato che l’anno scorso non è stato così buono, mi piacerebbe davvero fare un anno importante qui. Che mi conoscano per quello che sono e per quello che posso fare”.

Foto: L’Equipe