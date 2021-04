Pastore guarda al futuro: “Desidero tornare in Argentina. Il Talleres mi ha voluto a gennaio”

Javier Pastore è tornato a parlare e pensa già al futuro, dopo questi mesi difficili trascorsi a Roma. In particolare ha commentato la volontà del Talleres, club argentino, di comprarlo: “Ho parlato molto con il presidente, ha fatto di tutto per portarmi a gennaio nel Talleres ma non è stato possibile. La mia situazione con la Roma non è facilissima. A giugno si riaprirà tutto e vedremo cosa succederà con il club visto che ho ancora due anni di contratto – le parole di Pastore riportate da “MundoD” – . Il mio desiderio di tornare in Argentina c’è sempre ma voglio arrivarci bene, giocare e sentirmi importante. Ora però non è il momento giusto per parlarne, dato che da un anno non ho ritmo e non ho giocato. Dimenticando l’infortunio, mi sento molto bene e mi piacerebbe essere attivo e giocare”.

Foto: Twitter personale