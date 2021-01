Finalmente il ritorno. Una delle notizie provenienti dai convocati di Paulo Fonseca per il match contro il Verona, è il ritorno in gruppo di Javier Pastore. Il fantasista argentino ha festeggiato tra i convocati con un post su Instagram nel quale ha espresso tutta la sua felicità: “Dopo l’intervento sono passati 174 giorni per tornare in gruppo. Grazie a chi mi è stato vicino“.

Foto: sito Roma