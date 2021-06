Pastore: “Col Talleres rapporto speciale, il club è cresciuto molto”

Javier Pastore, trequartista argentino della Roma, nel corso di un’intervista a CanalShowSport, si è soffermato sul suo futuro. “La carriera di un giocatore è breve… Il ritorno a Talleres (squadra in cui ha iniziato la carriera da calciatore, ndr) è sempre più vicino. Il mio ritorno a Talleres non c’entra con il denaro, è una cosa sentimentale e il mio ritorno sarebbe per essere felice. La voglia di tornare c’è sempre, ma se si è a un buon livello è difficile tornare indietro. Con il Talleres c’è un feeling diverso da quello che ho avuto con gli altri club. Sono un tifoso. Stanno facendo le cose per bene, il club è cresciuto molto e oggi è un piacere andare a La Boutique. Maradona? È sempre stato molto umano, come se fosse un amico. Ho sofferto moltissimo la sua morte”.

FOTO: Sito Roma