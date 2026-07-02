Pastore (agente di Enzo Fernandez): “Stiamo valutando un possibile addio al Chelsea”

02/07/2026 | 11:00:11

L’agente di Enzo Fernandez, l’ex Palermo Javier Pastore, è stato intervistato da Marca e ha parlato del futuro del suo assistito, ammettendo come l’addio al Chelsea sia una strada percorribile: “Oggi il giocatore è concentrato con serenità sulla Nazionale, sta giocando un Mondiale, è molto vicino a qualificarsi agli ottavi di finale… Pensa solo a questo e stiamo valutando la possibilità di una sua partenza dal Chelsea, ma non c’è ancora nulla di definitivo o confermato con nessun club. Madrid è una possibilità? Ha molti amici lì, ed è molto amico di Julián Álvarez, e alla fine passano tutto il loro tempo libero insieme lì. E anch’io vivo a Madrid. Ogni volta che viaggiava, era per vedermi e per sbrigare questioni di lavoro, ma a parte questo: a chi non piace Madrid?”

Foto: Instagram Enzo Fernandez