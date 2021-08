Javier Pastore, centrocampista argentino attualmente in forza alla Roma, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di sofoot.com in cui ha parlato anche del suo futuro. Ecco un estratto delle sue parole:

“Vedremo se troverò buone opzioni per lasciare il club, altrimenti sarà per gennaio. Non è facile dopo un anno e mezzo di Covid per i club…”.

Foto: Instagram Pastore