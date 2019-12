Pastore: “A Roma mi sento importante, sono felice. Andare via non è nei miei pensieri”

Javier Pastore, trequartista della Roma, ha fatto chiarezza sul suo futuro in un’intervista rilasciata in Argentina a Lavoz.com: “Sono molto felice, mi sento importante e non penso di andar via. Tornare in Francia o in Sud America non è nei miei pensieri al momento. Abbiamo ottenuto diverse vittorie di fila, siamo vicini ai primi posti in campionato, abbiamo passato il turno in Europa League, siamo in un periodo molto positivo“.

Le polemiche sulle dichiarazioni

“Ho fatto un’intervista per la TV francese. Ho parlato in un’altra lingua e in Italia l’hanno tradotto male. Hanno detto che volevo andare a Lione perché volevo tornare in Francia. Niente di vero. Mi hanno chiesto se un giorno sarei tornato in Francia e ho detto che non avrei mai chiuso le porte perché non sai mai cosa succederà. Mi hanno chiesto quale squadra mi piaceva, a parte il Psg, e ho detto che il Lione era un club molto importante in Francia. Per la sua storia e per gli argentini che hanno giocato e vinto lì. Era proprio quello. Non ho mai detto che volevo andare a Lione o che era il mio preferito. Niente da aggiungere”.

Foto: Twitter Roma