Passione giallorossa a Roma: in centomila al Circo Massimo per Zaniolo e compagni

Continua la festa sfrenata dei tifosi giallorossi per le vie della Capitale. Intorno alle 16.30 un bus scoperto con a bordo i giocatori è partito dalla zona delle Terme di Caracalla per arrivare fino al Circo Massimo. Sono circa 100mila, secondo quanto fa sapere la Questura, i tifosi della Roma che stanno prendendo parte ai festeggiamenti per la vittoria della Conference League. La Polizia Municipale, già dalle prime ore del pomeriggio ha disposto delle chiusure nell’area. Cori, canti, foto e tanto champagne accompagnano questi momenti che i tifosi giallorossi aspettavano da troppi anni.

FOTO: Twitter Roma