Passarella: “Lautaro può crescere ancora moltissimo. Ho consigliato io Martinez Quarta alla Fiorentina”

Daniel Passarella, ex difensore di Fiorentina e Inter, ha parlato così in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: “Martinez Quarta l’ho consigliato io ad Antognoni e Pradè. Gli ho anche parlato prima che arrivasse a Firenze. Ha tutto per avere un destino simile al mio.

Lautaro? L’intelligenza è la sua dote principale. Può crescere ancora moltissimo e la Nazionale se lo godrà a lungo”. Sul club nerazzurro: “Non conosco le vicende societarie e non si può paragonare ai miei tempi. Ora il presidente è lontano, io andavo a mangiare a casa di Pellegrini”.