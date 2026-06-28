Pasalic: “Sarri? Ci sarà modo di conoscerlo e di ripartire con l’Atalanta”

28/06/2026 | 11:36:23

Pasalic esulta a Sportitalia per il passaggio del girone: “Non Abbiamo fatto calcoli, volevamo vincere. Il nostro primo obiettivo era quello di passare il turno. Tutti sanno che la Croazia alla fase eliminatoria è molto pericolosa”. Dichiarazioni anche sull’Atalanta e sulla volontà di ripartire con la squadra insieme al nuovo allenatore Sarri: “Ancora non ci siamo sentiti, adesso sono concentrato sul Mondiale. Dopo il torneo ci sarà tutto il tempo per conoscerci e di ripartire con l’Atalanta”.

Foto: Instagram Pasalic