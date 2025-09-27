Pasalic: “Punto importante, avevamo tante assenze”

27/09/2025 | 21:09:57

Mario Pasalic, centrocampista offensivo dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Abbiamo sofferto un po’ il loro gioco all’inizio, poi quando segni prima dell’intervallo hai sempre dei vantaggi. Abbiamo creato anche delle situazioni, prendiamoci questo punto e poi penseremo alle prossime. Speriamo di continuare così, non abbiamo ancora perso e stiamo bene. Per noi è un nuovo inizio, siamo sulla buona strada. In Champions giochiamo in casa e dobbiamo portare a casa punti, a Parigi non è stata una buona partita ma dalla prossima bisogna fare punti”.

Foto: Instagram Atalanta