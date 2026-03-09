Pasalic: “Palladino ci ha portato entusiasmo, ma soprattutto fiducia. Con il Bayern a viso aperto”

09/03/2026 | 20:20:03

Mario Pasalic, centrocampista dell‘Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bayern Monaco.

Queste le sue dichiarazioni: “Spero di segnare domani. Noi martedì ci godremo questa serata dove dobbiamo giocarci la gara ad armi pari. Cercheremo ovviamente di confrontarci anche con loro. Noi rappresentiamo Bergamo e vogliamo fare bene”.

Ha sentito Stanišić visto il match di domani? “No, però non vedo l’ora di vederlo domani e affrontare al meglio questa partita”.

Cosa si prova a giocare la Champions League? “Ho giocato tante gare di Champions League ed è il sogno di ogni bambino giocare in questi palcoscenici. L’Atalanta ha maturato grande esperienza e cercheremo ovviamente di dare il massimo anche domani: ora siamo una realtà europea e come da prassi dobbiamo giocarcela”.

Cosa si prova ad essere il terzo atalantino più presente? “All’inizio quando sono arrivato pensavo di restare lì in prestito, poi con gli anni ho capito che potevo costruire qualcosa di importante in questa società. Sono orgoglioso di questo traguardo e non posso far altro che ringraziare tutto il mondo Atalanta”.

Si trova meglio come mediano o trequartista? “Le posizioni vanno in secondo piano. La priorità è farsi trovare pronti a tutto come dice il mister”.

Quanto sarà difficile affrontare Kane? “Nessuno avrebbe mai immaginato che arrivasse a certi livelli: è uno dei migliori attaccanti al mondo essendo completo. Sarà dura però ci proveremo”.

Cosa ne pensa dei complimenti di Rakitic? “Quello che conta è il lavoro quotidiano. Lui è un grande nel calcio ed è sempre stato a disposizione soprattutto nei confronti dei più giovani”.

Che “click” ha portato Palladino? “Venivamo da un momento brutto dove non riuscivamo a fare risultati e serviva un cambiamento. Il mister ci ha portato entusiasmo, ma soprattutto fiducia. I risultati si stanno vedendo”.

Foto: sito Atalanta