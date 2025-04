Pasalic: “Ottimo primo tempo. Segnare subito ci ha aiutato”

Mario Pasalic, centrocampista dell’Atalanta, ha commenta ai microfoni di DAZN il successo per 2-0 sul Bologna: “Retegui mi ha regalato un grande assist, sono contento di essere tornato al gol ma soprattutto per la vittoria. Dobbiamo far pesare le gare in casa, prenderci quei punti che servono per restare lassù. Oggi abbiamo fatto subito gol e questo ci ha aiutato, nel primo tempo abbiamo messo corsa ma soprattutto qualità”.