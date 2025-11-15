Pasalic: “Orgogliosi per la qualificazione al Mondiale. Puntiamo ad un grande piazzamento”

15/11/2025 | 13:00:36

La Croazia ieri sera ha strappato il pass per i prossimi Mondiali, grazie al successo per 3-1 sulle Isole FarOer. Il centrocampista dell’ Atalanta, Mario Pasalic, ha così parlato al sito della UEFA dopo la qualificazione

Di seguito le sue dichiarazioni:”Non è stato facile. Abbiamo subito un gol all’inizio, il che è stato davvero un peccato. Ma abbiamo reagito bene e, soprattutto, abbiamo vinto. Sono sempre felice quando gioco e quando posso aiutare la squadra. La cosa più importante è guardare avanti e puntare a un risultato importante al Mondiale”.

Foto: Instagram personale