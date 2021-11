Pasalic: “Ogni gara è importante. Io mi sento bene, sto avendo continuità di rendimento”

Il centrocampista dell’Atalanta, Mario Pasalic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara tra Atalanta e Young Boys.

Queste le sue parole: “Giocando ogni tre giorni ogni partita è decisiva, domani non cambierà molto. Ne abbiamo giocate di gare così, anche in Champions contro squadre forti. Siamo pronti per domani, vediamo cosa succederà”.

Ha già giocato sul campo sintetico?

“Abbiamo fatto qualche allenamento sul campo sintetico, dobbiamo adattarci. Qui ho giocato col Monaco, ho anche segnato un gol. Spero di fare lo stesso domani”.

Sta vivendo un bel periodo di forma.

“Mi sento molto bene, sto giocando con continuità. Gol e assist arrivano, mi sento bene mentalmente e fisicamente. Sono pronto anche per domani. Con la nazionale siamo andati al mondiale, aiuta sicuramente anche in campionato. Torni a Bergamo con lo spirito giusto”.

C’è maggiore fiducia?

“Abbiamo già giocato tante partite, ma siamo ancora all’inizio della stagione. Speriamo di continuare nello stesso modo”.

