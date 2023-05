Pasalic lancia la sfida all’Inter: “Possiamo vincere a San Siro. L’abbiamo dimostrato tante volte”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista dell’Atalanta, Mario Pasalic, ha così parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo casalingo per 3-1 contro il Verona, arrivato anche grazie ad un suo gol: “Quanto pesa questa vittoria? Tanto, era importante tornare a vincere dopo 2 sconfitte. Dovevamo reagire e, anche soffrendo all’inizio, abbiamo vinto e dimostrato di essere ancora in corsa per l’Europa. Il gol? Ho fatto pressione sul difensore, ho visto il portiere loro che poteva fare una finta. Fortunatamente per noi ha fatto un errore e devo dire che i gol facili sono i più belli”.

Poi ha proseguito: “Anche se non gioco dall’inizio, partecipo. Sono da 5 anni qui e vicino alle 200 partite con l’Atalanta: mi sento un giocatore importante”.

Infine, sulla prossima sfida contro l’Inter a San Siro: “Ci aspetta una partita importantissima, prepariamola al meglio in settimana e cerchiamo di vincere. Se possiamo vincere? Credo di sì. L’abbiamo dimostrato tante volte e secondo me possiamo farlo”.

Foto: Instagram Pasalic