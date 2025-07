Pasalic, l’agente: “Mario ha ricevuto grandi offerte, anche da due club italiani”

02/07/2025 | 19:37:11

L’agente di Mario Pasalic Marko Naletilic ha parlato in un’ intervista con Tportal.hr: “Mario ha ricevuto offerte molto importanti, alcune quasi impossibili da rifiutare. Parliamo di due club italiani di alto livello, un’offerta inglese di grande valore, e soprattutto quella ricchissima dall’Al Shabab in Arabia Saudita. Un ingaggio che avrebbe moltiplicato per cinque o sei il suo stipendio attuale. Eppure lui non ha mai avuto dubbi: ha scelto con il cuore, e il cuore lo ha portato a Bergamo”.

Foto: Instagram Atalanta