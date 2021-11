Pasalic: “La standing ovation è stata emozionante. L’Atalanta può arrivare in alto”

Mario Pasalic, autore di una doppietta nella partita contro lo Spezia, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Bellissimo ricevere una standing ovation fuori dal mio Paese, è stata una grande emozione. Mi sono fatto male contro di loro e sono stato fermo due mesi. Noi stiamo dimostrando che è difficile giocare su tre fronti, che possiamo stare in alto in Serie A e passare il turno in Champions. Gli assist? Importante che arrivano, io cerco di sfruttarli“.

Foto: Instagram Atalanta