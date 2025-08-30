TOP NEWS
Pasalic: “Grande attenzione sui calci piazzati, il loro allenatore arriva dall’Arsenal e sono preparati”

30/08/2025 | 18:21:54

Intercettato dai microfoni di DAZN, Mario Pasalic ha così parlato della partita della sua Atalanta contro il Parma in programma al Tardini tra pochi minuti.  Massima attenzione sul nuovo allenatore e sui schemi dei ducali: “E’ una partita più o meno simile a quella con il Pisa, certo bisogna vedere che sarà la loro prima in casa cambieranno atteggiamento o meno. Vedremo sul campo, noi siamo preparati e bisogna curare bene i calci piazzati visto che il loro allenatore viene dall’Arsenal e sono preparati su questo”.
Foto: Instagram Pasalic