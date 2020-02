Pasalic entra e segna dopo 19 secondi, è quasi record. Il primato…

Pronti, ingresso in campo e gol.

E’ quanto accaduto ieri sera a Mario Pasalic che grazie alla sua rete fulminea ha permesso all’Atalanta di superare la Roma e consolidare il quarto posto in classifica. Un tiro a giro che adagiandosi sotto l’incrocio dei pali, ha mandato in visibilio lo Gewiss Stadium.

Il croato – con questa marcatura – è il secondo marcatore più veloce della Serie A: di fatto il centrocampista nerazzurro ha segnato dopo soltanto 19 secondi dal suo ingresso in campo. Il record appartiene a Mchedlidze capace di realizzare un gol dopo 14 secondi.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta