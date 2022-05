Pasalic e il vizio del gol: solo Nkunku ha fatto meglio

Un altro gol, il terzo consecutivo, incastonato in una stagione zoppicante per la sua Atalanta ma decisamente prolifica per lui. Mario Pasalic è l’arma in più della Dea in questo finale di stagione, ed è proprio il club ad applaudirne il rendimento attraverso Twitter: “Terzo gol consecutivo! Solo Nkunku ha siglato più gol (18) di Super Mario (12) tra i centrocampisti dei 5 maggiori campionati europei“.

Foto: Twitter Atalanta