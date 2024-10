Pasalic diviene il croato più prolifico della storia della Serie A: “Dato incredibile, visto chi ci ha giocato”

Con il gol di oggi siglato contro il Venezia, il centrocampista atalantino Mario Pasalic è divenuto il croato più prolifico della storia della Serie A. Queste le sue parole rilasciate a DAZN.

“Un dato incredibile, non ci avrei mai pensato quando sono arrivato in Italia. Sapendo di essere primo, visti i croati che hanno giocato in Italia, è incredibile”.

Foto: X Atalanta