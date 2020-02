Pasalic: “Ci sono ancora quattordici partite, non è ancora fatta. Sono contentissimo per il gol ma soprattutto per la vittoria”

Il centrocampista dell’Atalanta Mario Pasalic, protagonista della vittoria contro la Roma, ha parlato a margine della gara. Di seguito una parte delle sue dichiarazioni.

“Devo riguardare il gol: sono molto contento per aver segnato ma soprattutto per la vittoria. Era importantissima in questo momento, ora ci godiamo il momento e da domani pensiamo a mercoledì. È stato un bel gol, sono contentissimo. Champions? Non è ancora fatta, è presto per dirlo. Ci sono ancora quattordici sfide: lotteremo ancora partita per partita e poi vedremo come finirà il campionato. Valencia? “È una partita importante, una bella sfida a San Siro. Lo stadio sarà pieno, noi siamo pronti. Non è importante chi fa gol, l’importante è fare un buon risultato perché poi il ritorno lo giocheremo al Mestalla”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta