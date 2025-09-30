Pasalic: “Ci serviva una vittoria così. Gli infortuni di Bellanova e Kossounou? Capita giocando così tanto”

30/09/2025 | 21:23:38

Mario Pasalic ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dell’Atalanta sul Bruges: “Ci serviva molto dopo l’inizio non brillante e dopo la sconfitta pesante a Parigi. Ci è servita questa vittoria. Ce la godiamo, però guardiamo già alla prossima, perché tra tre giorni c’è una nuova partita. Anche nel primo tempo abbiamo fatto il nostro. Certo, è successo quell’errore per la ripartenza, abbiamo subito il gol, però abbiamo detto di continuare a giocare bene, di pressare ancora di più, di uscire più alto. Poi alla fine bisogna sfruttare le occasioni: le abbiamo create nel secondo tempo, eravamo sempre sulla metà campo loro e alla fine credo che abbiamo vinto meritatamente. Purtroppo giocando così tanto, ogni tre giorni, gli infortuni succedono. In questo periodo è un po’ brutto per noi perché ogni partita ne escono uno o due fuori, però anche quelli che ci sono danno sempre il massimo e riusciamo a ottenere risultati. Credo che quando siamo tutti a disposizione vediamo ancora meglio il calcio migliore e guardiamo in avanti. Le notti di Champions sono sempre speciali perché a livello calcistico, a livello di club, è la competizione massima che puoi raggiungere, che puoi giocare. Quindi è ovvio che ti danno ancora di più la spinta e sono speciali. Ce le godiamo: finché possiamo giocare a questi livelli siamo molto contenti. Ci sono tanti amici venuti da Spalato, dalla città piccola dove sono nato, vicino a Spalato. Questo gol è anche per loro e sono contento che mi hanno visto nel modo giusto”.

FOTO: X Atalanta