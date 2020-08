Pasalic: “C’è tanto rammarico. Ma questa è la Champions”

Mario Pasalic, intervenuto nel post gara amaro dopo la sconfitta contro il Psg, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “E’ una beffa, stasera c’è tanto rammarico ed eravamo tanto vicini alla qualificazione. Ma in Champions è così. Specialmente contro squadre con questa qualità che ti possono fare gol in due minuti. Dispiace per la città di Bergamo e per noi stessi, impareremo. Saremo più pronti per la prossima Champions. Oggi abbiamo fatto il possibile, non ci sono dubbi. Usciamo più forti di prima.”

Foto: twitter Atalanta