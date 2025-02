Pasalic: “Al ritorno possiamo vincere. Ma servirà un’altra Atalanta”

Mario Pasalic, centrocampista dell’ Atalanta, ha parlato a Sky dopo il ko contro il Brugge.

Queste le sue parole: “Inutile parlare, si è visto. Bisogna pensare al nostro gioco, per fare meglio al ritorno. Dobbiamo vincere e passare il turno”.

Cosa non ha funzionato e in cosa il Bruges è stato più bravo?

“Sono stati bravi a pressare a non darci riferimenti e spazio per giocare. Abbiamo sofferto all’inizio dei due tempi, poi ci siamo ripresi ma non siamo riusciti nell’ultimo passaggio e nell’ultimo tiro per andare in vantaggio. Alla fine abbiamo pagato”.

E’ solo il primo tempo.

“Tra una settimana abbiamo 90 minuti, con il nostro pubblico che ci spinge. Siamo in grado di vincere e passare il turno”.

Foto: sito Atalanta