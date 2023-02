Pasalic a parte, terapie per Zapata: il report dell’Atalanta

L’Atalanta continua la preparazione al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della sfida in programma domenica alle ore 12.30 contro il Lecce al Gewiss Stadium di Bergamo. Lavoro individuale per Pasalic, mentre per Zapata sono iniziate le terapie per la lesione rimediata di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Fisioterapia per Hateboer come da protocollo riabilitativo della prima fase dopo l’intervento al ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore.

Foto: Twitter Atalanta