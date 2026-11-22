Partita folle a Bergamo: 4-4. Tripletta di Pio Esposito, doppietta di De Ketelaere, rigore di Kessie al 91′

22/11/2026 | 22:44:47

Termina in un pareggio per 4-4 il match tra Atalanta e Inter. Gli ospiti trovano rapidamente la rete del vantaggio, al 16′, con Pio Esposito. Al 33′ è ancora l’attaccante nerazzurro a raddoppiare, questa volta su assist di Dimarco. Soltanto tre minuti più tardi, al 36′, l’Atalanta risponde accorciando le distanze grazie alla rete di Elmas che, dopo aver ciccato inizialmente il pallone, riesce comunque a spedirlo in fondo alla rete, battendo Martinez.

Nella ripresa, al 52′, uno straordinario Pio Esposito firma la tripletta personale e allunga nuovamente le distanze, finalizzando un’azione nata da un’imbucata di Thuram. Al 72′ l’Atalanta reagisce ancora una volta: De Ketelaere incorna di testa su calcio d’angolo battuto da Zalewski e riporta i padroni di casa in partita. Al 74′ il direttore di gara Maresca assegna un calcio di rigore in favore dell’Inter per un fallo di mano in area di Zappacosta. Il penalty viene trasformato al 76′ da Sucic. L’Atalanta, tuttavia, non si arrende e all’80’ De Ketelaere firma la doppietta personale. Al 90+1 Maresca assegna un altro calcio di rigore, questa volta in favore dell’Atalanta dopo un tocco di mano in area da parte di Bastoni. Al 90+2′ Kessie parte dal dischetto e regala la rete del 4-4 alla propria squadra agguantando all’ultimo il pareggio. Grazie a questo risultato Lazio e Roma guadagnano due punti sull’Inter con i biancocelesti che si trovano ora in prima posizione a 32 punti, seguiti dalla Roma in seconda a quota 30 mentre l’Inter si trova ora in terza posizione a 29 punti, a tre dalla vetta.

Foto: X Atalanta