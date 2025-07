Partita di addio al calcio di Hamsik: grande festa a Bratislava

05/07/2025 | 22:15:42

Marek Hamsik appende ufficialmente le scarpette al chiodo. Questa sera a Bratislava, infatti, è andata in scena la partita d’addio del centrocampista slovacco ex Napoli. Per l’occasione, presenti tanti compagni che hanno condiviso con lui parte della carriera nei club e in Nazionale. da Mertens a Callejon, fino ad arrivare a Paolo Cannavaro, da Maggio, Gargano e Dzemaili. in campo tra gli altri Skriniar. Il match è stato vinto dal Napoli per 5-4.

Foto: X Euro 2020