Partita del cuore, Totti e CR7 nella stessa squadra: “Prima volta insieme”

Francesco Totti e Cristiano Ronaldo nella stessa squadra? Impossibile…o forse no. In occasione della ‘partita del cuore’ in scena all’Allianz Stadium, i due giocatori si sono ritrovati a vestire per una sera la stessa maglia. Ovviamente non poteva mancare una foto ad immortalare questo momento; l’ex capitano della Roma sui propri social ha postato un’immagine in compagnia del portoghese con la scritta: “Partita del cuore 2019, prima partita insieme!”.

Foto: Twitter personale Totti