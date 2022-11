Partita bloccata tra Inter e Juve: 0-0 all’intervallo. Ma che errore di Dumfries!

Termina 0-0 la prima frazione di gioco all’Allianz Stadium tra Inter e Juventus. Una partita bloccata, dove regna l’equilibrio più dello spettacolo. Ma al 41′ arriva la prima grande occasione per sbloccare la gara: sventagliata di Mkhitaryan per Barella che mette in mezzo per Dumfries che di prima intenzione, in spaccata, colpisce male e non riesce a indirizzare verso la porta. Inter in crescita nell’ultimo terzo di gara, ma la difesa bianconera difende con ordine.

Foto: Instagram Dumfreis