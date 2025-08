Partey è arrivato in Tribunale: dovrà difendersi dalle accuse di stupro

05/08/2025 | 11:30:13

Cinque capi d’imputazione per stupro e un’aggressione sessuale: l’ex centrocampista dell’Arsenal, vicino a vestire la maglia del Villarreal, Thomas Partey, comparirà quest’oggi al Tribunale di Westminster per dimostrare la sua innocenza. Le parole pronunciate dal suo avvocato: “il mio assistito nega tutte le accuse a suo carico ed è grato per l’opportunità di poter finalmente riabilitare il suo nome”. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore e, presumibilmente, nelle prossime settimane.

Foto: Insta Partey