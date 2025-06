Partey: “Futuro? Sono un tifoso dell’Arsenal, ma la decisione spetta al club”

11/06/2025 | 15:30:52

Durante l’intervista concessa a Footboom, il centrocampista dell’Arsenal, Tomas Partey, ha così parlato del suo futuro: “Si parla del mio rendimento perché sono stato in forma per tutta la stagione. Ogni allenamento, ogni partita, ho dato il massimo. Gli infortuni fanno parte del gioco, ma quest’anno mi sono sentito benissimo

A questo punto della mia vita professionale la mia prossima mossa deve trovare un giusto equilibrio tra ambizione, famiglia e certezze. Sono un tifoso dell’Arsenal, ma la decisione spetta al club, al mio agente e a me. Per ora voglio solo godermi il calcio”.

Foto: Instagram Tomas