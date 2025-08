Partey rilasciato su cauzione: comparirà davanti al Tribunale della Corona il 2 settembre

05/08/2025 | 12:45:02

Thomas Partey è stato rilasciato su cauzione dopo aver testimoniato davanti alla Corte dei magistrati di Westminster. L’accusa è nota: cinque capi d’imputazione per stupro e un’aggressione sessuale. Stando a quanto riferito da MARCA, l’ex Arsenal comparirà davanti al “Tribunal de la Corona” il 2 settembre.

In merito alle questioni di campo, il centrocampista ghanese sembra davvero vicino al Villarreal, per un anno di contratto. Dopo la sopracitata decisione (rilascio su cauzione), il club di Vila-real dovrà decidere se portare avanti la trattativa, affondando il colpo, o fare dietrofront.

Foto: Instagram Partey