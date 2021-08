Parte anche la Liga: il Valencia batte il Getafe di misura. Decide Soler su rigore

Il Valencia supera il Getafe nella gara inaugurale della Liga 2021-22. Il club valenciano ha giocato per più di 70 minuti in inferiorità numerica per l’espulsione di Guillamon al 3′, il gol decisivo è stato realizzato su calcio di rigore da Soler all’11’. Al 76′ si è ristabilita la parità numerica con il doppio giallo di Cabaco. Mister Pep Bordalas ha così conquistato i primi 3 punti del suo campionato al Valencia contro la sua ex squadra.