Parrot (dg Lens): “Rinviare la partita con il PSG? Se la Lega non difende il campionato, chi lo farà?”

25/03/2026 | 13:00:02

Il direttore generale del Lens, Benjamin Parrot, ha parlato a L’Equipe. Queste le sue parole:

“Non abbiamo nulla contro il PSG, è nel suo diritto fare questa richiesta. Ma è una scelta loro quella di puntare sulla Champions. Se la Lega non difende il campionato, chi lo farà? Il calendario era noto a tutti fin dall’inizio. Cambiarlo ora significa alterare la regolarità della competizione. La Ligue 1 non può diventare la variabile di aggiustamento della Champions League”.

Foto: X Lens