Parolo: “Vogliamo avere una rosa sempre pronta, quest’anno si giocherà tanto”

Marco Parolo è intervenuto questa mattina nella conferenza stampa, riproposta sul twitter ufficiale del club laziale, di Auronzo dove insieme agli altri compagni della Lazio è in ritiro: “Vogliamo avere una rosa sempre pronta, quest’anno si giocherà tanto. Nel post lockdown abbiamo avuto un assaggio di quello che potrebbe significare giocare partite importanti ogni tre giorni. Il quarto posto ci ha consentito di qualificarci in Champions League, abbiamo ancora qualcosa da migliorare, lavoreremo per farlo. Manca esperienza a livello europeo, ma l’affronteremo con l’entusiasmo della prima volta, la testa e la mentalità dovranno aiutarci a sopperire alcune lacune”.

Foto: Twitter Lazio