Parolo: “Tare sarebbe un plus per il Milan, farebbe chiarezza con Theo e Leao”

21/05/2025 | 10:41:11

Marco Parolo, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, parla così del possibile approdo di Tare in rossonero: “Il Milan si assicurerà un professionista che ha grande voglia di ripartire e di tornare nel mondo del calcio. Sarà un plus per il club: arriverà con una grande carica di energia dopo aver studiato e continuato ad aggiornarsi in queste due stagioni in cui è stato fermo. Leao e Theo? Di certo avrà dei colloqui con loro e farà chiarezza”.

Foto: X Lazio